Hoe overleeft RTL 5 zonder zijn survivalhit?

Van der Gijp en Derksen over ho­mo-intoleran­tie: ‘Niets aan de hand in Nederland’

7:10 Homoseksuele profvoetballers kunnen in Nederland zonder enig probleem uit de kast komen zonder dat ze te maken krijgen met discriminerende of homofobe opmerkingen. Dat zeiden René van der Gijp en Johan Derksen vanavond in de eerste aflevering van een nieuw seizoen Veronica Inside. Volgens de analisten is er ‘niets aan de hand in Nederland’ en krijgen ‘alle groeperingen te maken met zinloos geweld, ook wij’.