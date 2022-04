Hoe verdrietig ook, mooier dan dit werd het echt niet op tv afgelopen weekend

Het is natuurlijk idioot om te zeggen dat ik fan ben van dood op tv, want tegelijk mag iedereen van mij 110 jaar of nog veel ouder worden en uiteindelijk totaal onverwacht en vredig inslapen, maar het is wel zo.



De kans is groot dat ik na deze ene zin meteen word gecanceld door een troep woedende twitteraars, maar ik vertrouw erop dat ú mij het voordeel van de twijfel geeft en nog even doorleest. Wat ik ermee bedoel is dit: de tv-interviews die de afgelopen jaren de meeste indruk op me hebben gemaakt zijn altijd met mensen die wéten dat ze binnen afzienbare tijd zullen sterven.