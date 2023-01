Hoe zat het ook alweer? De belangrijkste gebeurtenissen rond The Voice op een rij

Glass onion inmiddels op twee na best bekeken Netflix­film ooit

Glass onion: a knives out mystery, het bejubelde vervolg op de bioscoopfilm Knives out uit 2019, is een grote hit op streamingdienst Netflix. Het is met 127 miljoen ‘kijkuren’ in de eerste tien dagen de op twee na best bekeken speelfilm ooit die op Netflix is gelanceerd. Dat meldt Variety.

4 januari