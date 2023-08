Hoeveel weet jij van De Jeugd van Tegenwoordig?

Rotterdams ziekenhuis schorst medewerker die patiëntge­ge­vens van influencer Selma Omari lekte

Het Franciscus Gasthuis en Vlietland-ziekenhuis in Rotterdam heeft een medewerker geschorst die patiëntgegevens lekte over influencer Selma Omari. Dat bevestigt het ziekenhuis tegenover deze site na berichtgeving van de NOS. De medewerker schreef in een Facebookgroep dat de influencer was bevallen van een dochter.