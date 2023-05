Hof geeft Franse schrijver hoop: filmmaker moet ‘seksfilm’ met jonge vrouw eerst aan hem laten zien

Ruitenbeek maakt op dit moment een film met gebruik van eind vorig jaar gemaakte opnames van Houellebecq. De filmmaker wil die film over een paar weken uitbrengen, onder meer op internet. Houellebecq en de filmmaker sloten voor het maken van de film een overeenkomst die de filmmaker daarbij in principe de vrije hand geeft.

Maar Houellebecq (67 jaar) is zich zorgen gaan maken na een trailer van de film te hebben gezien. De trailer toont de schrijver onder meer als hij zonder shirt in bed een jonge vrouw kust. Op basis van die trailer noemde hij de film ‘lasterlijk’ en ‘een explosie van geweld’. De Franse schrijver wil de film, die door sommige media als porno wordt bestempeld, laten verbieden. Houellebecq verwacht dat de filmmaker de afspraken die zij maakten over ‘een spel van feit en fictie’ niet zal respecteren.

‘Waarom meedoen als je het niet vertrouwt’

Maar de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam wees alle vorderingen van de Franse schrijver eind maart af. De rechter begreep bijvoorbeeld niet waarom Houellebecq meedeed aan de opnames als hij de voorwaarden voor het maken van de opnames al niet vertrouwde. Ook in Frankrijk kreeg de Franse schrijver juridisch geen poot aan de grond.

Maar in hoger beroep komt het gerechtshof in Amsterdam vandaag echter tot een andere beslissing. Volgens het gerechtshof is er, vanwege opmerkingen van filmmaker Stefan Ruitenbeek in een interview, een serieuze kans dat hij de afspraken niet goed zal naleven. Als de film eenmaal op internet staat, is de schade niet meer te herstellen, redeneert het hof. Daarom moet Ruitenbeek de film zoals hij die wil uitbrengen van tevoren aan Houellebecq laten zien. Als de Franse schrijver daarna bezwaren heeft en de filmmaker de film niet wil aanpassen, kan Houellebecq opnieuw naar de rechter gaan.

Volgens de advocaat van Kirac zal het in de film onduidelijk zijn of Houellebecq echt seks heeft met de jonge vrouw. Ruitenbeek zei al eerder dat hij hoopt dat de Franse schrijver uiteindelijk tevreden zal zijn met het resultaat.

De publicatie van de film was gepland op 11 maart maar is vanwege de juridische strijd al uitgesteld. De jonge vrouw in de film, de 23-jarige Jini Jane, deed zelf ook haar verhaal over de film.