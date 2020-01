Hoger beroep rapper Boef maanden uitgesteld

Boef werd vorig jaar januari veroordeeld tot een rijverbod van achttien maanden na twee fikse snelheidsovertredingen in 2016. De 26-jarige rapper filmde zijn rit en deelde de video's met zijn fans. Zo was te zien hoe hij met bijna 300 kilometer per uur over de snelweg reed. Binnen de bebouwde kom van Tilburg bereikte hij een snelheid van 165 kilometer per uur.



Advocaat Khalid Kasem liet eerder aan deze site weten dat Boef in de filmpjes in geen geval de wet overtreedt. Volgens hem zijn de YouTube-beelden van de scheurende rapper mogelijk gemanipuleerd en geen bewijs dat de rapper daadwerkelijk reed. De rechtbank legde Boef een rijverbod op van dertig maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk. Kasem: ,,We hebben besloten dat we in hoger beroep gaan, omdat wij ons niet kunnen vinden in de straf.”