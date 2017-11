Holland's Next Top Model-winnaar dankt looks aan gespierde vader

Britse man beweert te zijn aangevallen door Kevin Spacey

15:41 De politie in Londen is een onderzoek gestart naar een van de aantijgingen van vermeend seksueel misbruik door de Amerikaanse acteur Kevin Spacey (58). Het gaat om een beschuldiging van een man die beweert dat hij in 2008 in de Londense wijk Lambeth door een andere man zou zijn aangevallen. Volgens Sky News gaat het om Spacey.