Holland Zingt Hazes 2023 live te zien bij Videoland

André Hazes, de zoon van de overleden artiest, keert dit jaar terug bij het evenement. Zijn oudere zus Roxeanne is afwezig gedurende deze editie.

Het is de elfde keer dat het evenement wordt georganiseerd. Naast André zullen onder anderen OG3NE, Jeroen van der Boom, Waylon, Gerard Joling en Jamai acte de présence geven.

