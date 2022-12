Hollands Hoop-regisseur maakt NPO-drama over Big Pharma

Regisseur Dana Nechushtan, eerder verantwoordelijk voor series als Hollands Hoop en Dunya & Desie , gaat een nieuwe grote dramaserie voor de NPO en BNNVARA maken. De achtdelige serie heet Elixer en gaat over de wereld van de Big Pharma. Dat heeft Nechushtan vandaag verteld in een groot interview op NPO Radio 1.

Zij is nu bezig met de casting van de serie, de opnames moeten binnenkort van start gaan. De serie gaat over een vrouw die de leiding krijgt over het internationale familiebedrijf LXR Pharma. Al snel stuit zij op grove misstanden. Het scenario is geschreven door Maaik Krijgsman, die eerder Vechtershart maakte.

Nechushtan kreeg het idee voor de serie acht jaar geleden, toen zij werd behandeld voor borstkanker. ,,Ik lag in het ziekenhuis en zag dingen waar ik echt enorm door geschrokken ben”, vertelde ze in het programma Nooit Meer Slapen. ,,Ik ben niet tegen medicijnen. Maar ik zet wel hele grote vraagtekens bij de industrie en het hele zorgsysteem er achter.”

Het is nog niet bekend wanneer de serie klaar is. Nechushtan maakte recent de speelfilm Piece of My Heart, over de bijzondere vriendschap tussen twee balletdanseressen in de jaren zeventig. De film, met onder anderen Roos Englebert en Jan Kooijman, draait vanaf deze week in de Nederlandse bioscopen.

