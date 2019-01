Holleeder kijkt serie Judas in cel: ‘Maar ik viel halverwege in slaap’

Willem Holleeder (60) blijkt geen groot fan van de nieuwe RTL4- en Videolanddramaserie Judas , naar de gelijknamige bestseller van zijn zus Astrid. Volgens de topcrimineel keek hij gisteren in zijn cel naar de tweede aflevering. ,,Ik ben in slaap gevallen‘’, liet hij vandaag in de rechtbank doorschemeren.

Willem Holleeder heeft, zo liet hij kort weten, geen goed woord over voor de serie. Met name omdat de inhoud volgens hem niet klopt. ,, Het gaat steeds over Astrid, hoe geweldig en slim ze is. Maar het is niet waar.” Volgens Holleeder , die vandaag voor de zoveelste keer aan de tand werd gevoeld in het strafproces tegen zijn persoon, vertelt Astrid niks anders dan leugens. Astrid, zo benadrukte hij, altijd al het buitenbeentje in de familie. Hij herkent zich niet in wat hij tot nu toe in Judas zag.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries trad vandaag opnieuw aan als getuige in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Centraal stond de opname van een gesprek dat hij in 2011 vanaf het kantoor van advocaat Stijn Franken voerde met Holleeder, die destijds in de cel zat. Naast het verhoor van De Vries, kwam Holleeder zelf ook weer aan het woord vandaag.

Astrid Holleeder, de zus van de beruchte crimineel, beschreef in 2016 in het boek Judas in 576 pagina’s haar leven. Rode draad in het beklemmende relaas: hoe ze besloot te getuigen tegen haar oudere broer en welke gevolgen dat had voor haar dagelijks leven. Tijdens de jeugd van Astrid in de Amsterdamse Jordaan wordt al snel duidelijk dat zij anders is dan haar volkse broers en zus; ze is slim en probeert zich al op jonge leeftijd te ontwikkelen om weg te komen van haar gewelddadige vader. Elke keer als dat lijkt te lukken, wordt ze weer opgeslokt door haar familie, in het bijzonder door haar criminele broer Willem ‘Wim’ Holleeder.

In de serie, geregisseerd door Joram Lürsen en geproduceerd door RTL Productions, werkt Astrid (gespeeld door Rifka Lodeizen) toe naar het moment dat ze haar broer - een rol van Gijs Naber - definitief verraadt aan justitie. Flashbacks maken duidelijk aan wat voor jeugd zij en haar broer zich hebben ontworsteld en hoe pijnlijk, maar noodzakelijk, haar verraad is.