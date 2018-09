Holly en Soy maken indruk en scoren drie tienen in Dance Dance Dance

Beide acteurs zijn in het wit gekleed. Eerst is er een scène op de bank, waarop de twee steeds dichter bij elkaar komen. De gezichtsuitdrukkingen vliegen van passie en liefde naar afgunst. Er wordt samen gedanst, gekust en dan volgt er een passievolle duw afgesloten met een schreeuw. Toch weer een dans samen en uiteindelijk een zoen. Na afloop kan zowel Holly Mae Brood als Soy Kroon weinig uitbrengen. Het koppel is zelf ook zichtbaar geraakt door de emoties van hun heftige optreden. ,,We wilden dit heel graag, omdat het een nummer is dat ons veel doet. Het was gewoon een beetje veel denk ik", legt Holly met betraande ogen uit. ,,Er is niks mooiers dan dat je dit samen kan doen", vult Soy aan.

Een tien

Jurylid en wereldberoemd danser Timor Steffens komt superlatieven tekort om het optreden te prijzen. ,,Ik ben onder de indruk. Dit was echt heavy dit optreden", zegt hij. ,,Ik denk dat dit een understatement is als ik zeg dat dit een van de beste optredens in Dance Dance Dance is, die ik in al die jaren heb gezien. En dat zeg ik, omdat hier zoveel in zit. Jullie pakken alles op. Dit is wat het moet zijn. Een tien."



Collega-juryleden Dan Karaty en Igone de Jongh volgen hem in dat oordeel. Daarmee zijn Holly en Soy de eerste kandidaten die een perfecte score weten te halen in dit seizoen van Dance Dance Dance.



Volgende week is de halve finale, daarin nemen ze het op tegen GTST-acteurs Britt Scholte en Urvin Monte en kook-tv-sterren Miljuschka Witzenhausen en London Loy. Patrick Martens en Marlayne Sahupala moesten gisteravond de uitzending verlaten.