Hollywoodmansion Avicii stilletjes verkocht voor 15 miljoen euro

Loeren naar de bruidsjurk van Meghan: het kan vanaf oktober

16:33 De trouwkleren van de Britse prins Harry en zijn bruid Meghan zijn vanaf oktober van dichtbij te zien voor bezoekers van Windsor Castle. Het pak en de jurk van de hertog en hertogin van Sussex zijn onderdeel van de tentoonstelling A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex, zo is bekendgemaakt door het Britse hof.