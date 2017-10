Hollywoodster Julia Louis-Dreyfus klaar met tweede chemokuur

Datingshow Op Goed Geluk keert terug op televisie

9:57 RTL4 gaat begin volgend jaar de datingshow Op Goed Geluk terugbrengen op de buis. Het legendarische programma, waarin een single tussen drie andere hem of haar onbekende vrijgezellen moest kiezen, werd tussen 1987 en 1992 bij de TROS uitgezonden. De presentatie was in handen van Carry Tefsen en een regelrechte kijkcijferhit.