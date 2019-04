Honderden donaties voor 'babyshower' Meghan

Meghans echte babyshower vond in februari plaats in New York. Tijdens het door Amal Clooney en Serena Williams georganiseerde feestje werd de hertogin flink in de watten gelegd. De dames zouden omgerekend zo'n 74.000 euro hebben neergeteld voor het evenement in een penthouse van een hotel in Manhattan. Meghan is eind april, begin mei uitgerekend.