Hoofdredacteur Quest vertrekt na gedoe om Instagram-posts, groot deel redactie was al weg

Tom Odell, Tove Lo en GAYLE naar Pinkpop

Het affiche van Pinkpop telt zeventien nieuwe namen. Onder anderen Tom Odell, Tove Lo, Xavier Rudd en GAYLE komen in juni naar Landgraaf, heeft de festivalorganisatie bekendgemaakt. Ook Warpaint, The Driver Era, Maisie Peters, Kevin & The Animals, Go_A en The Jordan treden op.

26 januari