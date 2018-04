Hoofdrol voor Antje Monteiro in Mamma Mia!

Stage Entertainment heeft de populaire show naar Nederland gehaald. De producent onder leiding van directeur Albert Verlinde maakte het nieuws vandaag bekend op Enköping, een fraaie boot op de wateren van Stockholm, de thuisbasis van ABBA. ,,Ze kwam, zag en overwon'', zo introduceerde Verlinde zijn nieuwe hoofdrolspeelster. Samen met Monteiro brengt hij later vandaag een bezoekje aan het ABBA-museum.



Het is vijftien jaar geleden dat Antje Monteiro voor het laatst een hoofdrol speelde in een musical. Dat was in Aïda, dat ruim twee jaar liep in het Scheveningse Circustheater. Ze begon haar loopbaan op de planken in de musical Jeans in 1989 en speelde vervolgens in onder meer Aida, Cats en We will rock you.



Mamma Mia! was eerder tussen 2003 en 2006 te zien in het Beatrixtheater in Utrecht. De ruim 800 shows trokken bij elkaar 1,2 miljoen toeschouwers. In 2009 keerde Mamma Mia! terug in Nederland als reizende voorstelling langs de grote theaters. Die rondgang duurde een jaar. De rol van Donna werd eerder gespeeld door Simone Kleinsma, Lenette van Dongen en Lone van Roosendaal. Mamma Mia! gaat over dochter Sophie die gaat trouwen en wil weten wie haar vader is. ,,Het verhaal van Donna is ook mijn verhaal'', zei Monteiro vandaag in de Zweedse hoofdstad. ,,Ook ik ben een alleenstaande moeder en ook mijn dochter Romy gaat binnenkort trouwen.''