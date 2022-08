Hoofdrolspeler: Hendrik Groen-film komt maar niet van de grond

Het is onzeker of de Omroep Max-hitserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen ooit nog een vervolg krijgt op het witte doek. De film komt maar niet van de grond, zei acteur Kees Hulst afgelopen nacht in het NPO Radio 1-programma Nooit meer slapen .

Hulst speelde in de twee seizoenen van de serie, die werden uitgezonden in 2017 en 2019, de hoofdrol. Vooral de eerste reeks was met gemiddeld 2,3 miljoen kijkers een groot succes. Max-omroepbaas Jan Slagter meldde vorig jaar dat er mogelijk een film zou komen, maar dat wil volgens Hulst niet erg vlotten.

,,Het is niet zozeer dat ík dat wil, maar dat is wel waar allerlei producenten en schrijvers achterheen zitten en een heel team van mensen dat dat heel graag zou willen. En het is wonderbaarlijk dat dat maar niet lukt op de een of andere manier, daar komt geen geld voor vrij of daar is geen prioriteit voor”, aldus de 70-jarige acteur.

Hulst vindt dat vreemd, omdat de tv-serie zo’n succes was. ,,Ja, dat vindt iedereen gek. Nou ja, ik zie wel of het er ooit nog van gaat komen.”

De acteur gaf in het verleden al eens aan dat hij best weer in de huid zou willen kruipen van Hendrik Groen. ,,Maar het is natuurlijk niet aan mij om dat te zeggen, want ik hoef niet een geheel nieuw script voor een film of nieuw seizoen te schrijven”, zei hij destijds.

