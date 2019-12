Hoofdrolspeler uit Aladdin heeft sinds die film niet meer gewerkt

Een kaskraker in de bioscoop is voor acteurs geen garantie op meer werk, zegt. Aladdin -hoofdrolspeler Mena Massoud. Hij vertelt aan The Daily Beast dat hij sinds de release van die film voor geen enkele auditie in aanmerking is gekomen.

,,Ik ga hier niet langer over zwijgen", aldus de 28-jarige. "Ik wil dat mensen weten dat het niet alleen pracht en praal is als je iets als Aladdin doet. Mensen denken dat ik miljoenen verdiend heb en heel veel aanbiedingen krijg. Het is niets van dat alles, ik heb nog geen auditie gehad sinds Aladdin is uitgekomen.”

Dat Aladdin het wel erg goed deed in de box office, maakt het voor Massoud extra zuur dat de telefoon niet rinkelt. ,,Dan denk je: oké, Aladdin is net de miljardgrens doorgegaan. Kan ik dan in ieder geval een auditie krijgen? Ik verwacht echt niet meteen Batman ofzo, maar mag ik in ieder geval ergens op gesprek komen? Kunnen ze me misschien een kans geven?”