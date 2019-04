Hoogleraar hekelt plan Harry en Meghan om naar Afrika te verhuizen: ‘Toppunt koloniale arrogantie’

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle dromen van een verhuizing naar Afrika, maar niet iedereen zit daarop te wachten. De hertog en de hertogin van Sussex hóeven niet naar Afrika om hun merk op te bouwen, of hun invloed te vergroten. Afrika heeft helemaal niets aan royalty-glamour, stelt de Britse activist en hoogleraar Kehinde Andrews in een opiniestuk op CNN .

Harry (34) en Meghan (37) zouden volgens de laatste berichten twee à drie jaar in Afrika gaan wonen en daar liefdadigheidswerk willen combineren met taken voor het Gemenebest en het promoten van het Verenigd Koninkrijk. Voormalig ambassadeur David Manning, die het paar adviseert, ziet voordelen voor zowel het koningshuis als het Verenigd Koninkrijk. Die zouden optimaal kunnen profiteren van de ‘rocksterrenstatus’ van Harry en Meghan. Bovendien zou Meghan haar kind kennis willen laten maken met het echte Afrika.

,,Helaas is de realiteit dat de enige traditie die het paar zou omarmen de lange koloniale geschiedenis van Groot-Brittannië in het algemeen is, en de koninklijke familie in het bijzonde’’, schrijft Andrews in zijn opinieartikel. Volgens de activist en wetenschapper, die werkzaam is aan de universiteit van Birmingham en wordt gezien als de eerste hoogleraar zwarte studies in het Verenigd Koninkrijk, was ‘dit niet precies de bedoeling’ toen zwarte radicalen praatten over een ‘terug naar Afrika’-beweging.

Speeltuinen

,,Dus, als Harry en Meghan de stap zetten, zullen ze niet overal moderne multiraciale stellen vertegenwoordigen, maar de koloniale instelling die de Britse monarchie is’’, gaat Andrews verder. Hij meent dat het doen van liefdadigheidswerk en je laten fotograferen met olifanten ‘het historische karakter van de relatie tussen Engeland en Afrika niet tenietdoen’ en snapt niet waarom Harry en Meghan onderdeel moeten worden van een internationaal publiciteitsplan. ,,Niets is immers mondialer dan het Britse koningshuis.’’

Andrews vraagt zich hardop af wat de prins en zijn gezin zouden doen als ze in Afrika wonen. ,,In het verleden hebben Britse leden de koloniën als hun persoonlijke speeltuinen behandeld. (...) Het is het hoogtepunt van de Britse koloniale arrogantie dat de hertog en hertogin hun droombestemming bespreken in een tijd waarin Afrikaanse migranten nooit minder welkom zijn geweest in Groot-Brittannië. Dit zou moeten dienen als een herinnering dat de monarchie symbool staat voor de problemen in Afrika, en het is onwaarschijnlijk dat Harry en Meghan een deel van de oplossing zijn door simpelweg hun huisadres te wijzigen.’’

Of Harry en Meghan, die zeer binnenkort hun eerste kindje hopen te verwelkomen, werkelijk een emigratie overwegen, is nog niet officieel bevestigd. Volgens Buckingham Palace zijn ‘alle toekomstige plannen’ van Harry en Meghan ‘in dit stadium speculatief’. ,,Er zijn geen beslissingen genomen over hun toekomstige rollen. De hertog zal zijn rol als Commonwealth Youth Ambassador blijven vervullen.’’