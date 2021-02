Hoogzwangere Jennifer Hoffman: ‘Ik dacht: Zie je wel, er zit iets in me dat de boel saboteert’

Jennifer, die sinds drie jaar samen is met de Amerikaan Dorian, twijfelde lang over het moederschap. ,,Maar langzaam schoof dat op naar: laten we maar proberen en kijken of het lukt. En dan lukt het niet. Dus dan denk je: zie je wel, er zit iets in me wat het tegenhoudt, ik saboteer de boel. En dan ga je naar ziekenhuizen en hoor je: eigenlijk is er niks aan de hand.’’

Elke keer dat Jennifer niet zwanger bleek, werd ze overvallen door een teleurgesteld gevoel. ,,Zo van: als vrouw moet ik één ding kunnen, en dat kan ik niet. Maar deze keer was ik zes dagen overtijd en dacht ik er helemaal niet aan dat ik zwanger kon zijn. Ik voelde wel krampen, maar dacht dat ik gewoon ongesteld ging worden. De nacht ervoor had ik helemaal niet geslapen. Dat is natuurlijk psychisch. Ik dacht, ik moet gewoon even over zo'n ovulatiestaafje heen piesen, zien dat het één streepje is en dan word ik ongesteld.’’ Door het slaapgebrek twijfelde Jennifer vervolgens aan de twee streepjes. ,,Dus toen ben ik naar Dorians werkkamer gewandeld. Dorian, can you run to the drugstore to get a pregnancy test, I think there is a fifty percent chance that I'm pregnant... Hij was de deur al uit. Tien minuten later zagen we twee dikke strepen. Dolgelukkig waren we.’’