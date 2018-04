Hoogzwangere Kate laat zich zien bij paasdienst George's Chapel

Vriendin Victor Mids verwent kijkcijferkanon met mierzoet paasontbijtje

12:28 Presentator Victor Mids is vandaag door zijn vriendin Myrthe verwend nu het driedubbel feest is. De Mindf*ck-illusionist viert Pasen, de goede kijkcijfers van zijn show én blaast 31 verjaardagskaarsjes uit. De 26-jarige Myrthe stond vroeg in de keuken om hem te verrassen met een mierzoet ontbijtje en cadeautjes, dat ze inpakte in zilverfolie.