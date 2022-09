Hoogzwangere Marieke blijft fanatiek trainen en Bert viert de liefde

Zoon (16) overleden Foo Figh­ters-drum­mer bezorgt fans kippenvel met drumcover My Hero

Ter ere van de in maart overleden Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins vond gisteren in Londen het eerste van twee benefietconcerten plaats. Het hoogtepunt van de avond was volgens fans zonder twijfel Taylor Hawkins’ 16-jarige zoon Shane, die zijn vaders plek achter het drumstel innam om zijn versie van My Hero te spelen.

