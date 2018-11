Hoogzwangere Noortje: Ik prijs me gelukkig met rijk privéleven

,,Mijn werk is een groot deel van wie ik ben en hoe ik me uit, en ik zou het erg missen als het er niet meer zou zijn. Maar ik prijs me wel gelukkig dat ik een rijk privéleven heb kunnen opbouwen, waardoor veel andere dingen ook belangrijk werden en werk en privé meer in evenwicht kwamen. Dat is absoluut weleens anders geweest", vertelt de hoofdrolspeelster van de nieuwe Nederlandse crimi Lois , die vanaf 28 november drie weken lang te zien is op NPO 1.

Duistere misdaadzaken

De driedelige thrillerserie Lois is gebaseerd op de succesvolle boekenreeks van schrijfster Simone van der Vlugt over rechercheur Lois Elzinga die als rechercheur bij de Alkmaarse politie werkt. Noortje: ,,Wat me in die boeken opviel - en wat je hopelijk straks ook gaat terugzien in de serie - is het grote contrast tussen het oer-Hollandse Alkmaar, waar de serie zich afspeelt, en de heel grote, duistere misdaadzaken. Ook is er in de boeken veel aandacht voor de menselijke kant van de zaken: je komt er altijd achter waaróm iemand die gruweldaden pleegt. Heel knap geschreven.’’