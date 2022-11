Hoorde ik het goed? ‘Het meest controversiële WK ooit vanaf zondag bij de NOS op NPO 1'

timmyland Koning helpt Tim den Besten met oprichten eigen land: ‘Het is nooit een sleur’

Willem-Alexander heeft het naar eigen zeggen prima naar zijn zin als koning. ,,Het is zo divers en zo leuk. Het is nooit een sleur”, zei de vorst in de eerste aflevering van het VPRO-jeugdprogramma Timmyland dat vanavond te zien was op NPO Zapp.

13 november