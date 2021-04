Horeca ziet 538-testevenement in Breda als mes in de rug: ‘Geef ons een plek op het terrein’

Madonna koopt miljoenen­vil­la van The Weeknd

13 april Hoewel de onroerendgoedportfolio van Madonna al rijkelijk gevuld is, kon de zangeres het niet laten om nog een optrekje aan haar lijst toe te voegen. Madonna kocht voor ruim 16 miljoen euro de villa die voorheen bewoond werd door The Weeknd. Het huis is gelegen in Hidden Hills, net buiten Los Angeles. Dit meldt People.