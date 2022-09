‘Horlogeruzie’ Jaimie Vaes en Lil Kleine half november in rechtbank

In de Discovery+-serie Jaimie in the Vaes lane besprak de realityster begin augustus een mail die over de beslaglegging op enkele volgens haar geschonken horloges ging. ,,Er wordt nu gezegd dat het nooit een cadeau is geweest”, aldus de ex van de rapper. ,,Ik zweer het je, er wordt nu gezegd dat het nooit een schenking is geweest.” In het fragment steekt Jaimie haar verbazing over de eis van haar ex niet onder stoelen of banken. ,,Je weet: als hij wat gaf, dan moest dat vanuit elke hoek gefilmd worden want ‘Jorik was zo goed voor zijn vrouw’. En nu wordt in een e-mail zwart op wit gezegd dat dat gewoon niet waar is.”