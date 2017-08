Hormooncoach helpt vriendin André Hazes af van irritante stemmingswisselingen

Monique Westenberg, de 39-jarige vriendin van zanger André Hazes (23), heeft een hormooncoach in de arm genomen die haar moet afhelpen van aanhoudende stemmingswisselingen. Volgens Westenberg is ze bijna tien maanden na de bevalling van hun zoontje Dreetje nog steeds moe en prikkelbaar.

Hazes' levenspartner stelt in de jongste editie van glossy Beau Monde dat hormooncoach Ellen Tiben helpt haar verloren energie en figuur weer terug te krijgen. ,,Want dit ken ik niet van mezelf.'' Of ze inmiddels samen met de coach vorderingen heeft gemaakt op het gebied van humeur en fitheid laat Monique in het midden. Een hormooncoach wijst mannen en vrouwen met hormoonproblemen op soms eenvoudige aanpassingen in leefwijze, stressbeheersing en voeding.

Hormoonkuren

In het korte interview laat de vriendin van André doorschemeren dat ze niet op een natuurlijke manier zwanger werd. Nadat zij en haar bekende vriend hun wederzijdse kinderwens hadden uitgesproken volgde een traject van artsen bezoeken en hormonen spuiten. ,,Het lukte niet meteen. André heeft er ook alles aangedaan. Hij stopte met roken, drinken en eiwitshakes die hij nam voor het sporten.''

Tijdens haar zwangerschap hoorde Monique vaak 'je hebt geluk gehad'. ,,Maar mensen hadden geen idee welke weg wij al hadden afgelegd'', aldus Monique die volgens eigen zeggen een 'helse bevalling' had. ,,Het werd een spoedkeizersnede omdat de navelstreng om het hoofd van de baby zat en daardoor stopte zijn hartje ermee.'' Ook voor André was de bevalling 'verschrikkelijk'. ,,Hij stond erbij terwijl ze mij openmaakten en de verdoving nog niet goed werkte. Hij heeft zelfs een zuster vastgepakt omdat hij bang was om mij, de baby of allebei te verliezen.''

Volgens Monique - die afgelopen weekeind nog in opspraak raakte omdat ze hun wat slome pitbulls vergeleek met oud-zangeres en Parkinson-patiënte Jerney Kaagman - genieten zij en André van hun jongetje. ,,We zijn samen verliefd op hem. Dit gaat nooit meer weg.'' Ze is er inmiddels aan gewend dat André vaak niet thuis is. ,,Maar ik ben nooit alleen. Mijn familie bestaat uit kermisexploitanten die op één terrein wonen. Er is altijd iemand die me uit de brand kan helpen.''

👩🏼👶🏼👨🏼 = ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 12:30 PDT

No one else will ever know the strength of my love for you. After all, you’re the only one who knows the sound of my heart from the inside ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Aug 2017 om 13:47 PDT

ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ ♡ Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Aug 2017 om 13:14 PDT