‘Hotel Mumbai mocht geen gelikte actiefilm als Die Hard worden’

Thaise grotjon­gens krijgen ieder 21 jaarsala­ris­sen voor Net­flix-miniserie

10:30 Streamingdienst Netflix en de Thaise overheid hebben na maanden onderhandelen overeenstemming bereikt over de vergoeding die twaalf uit een ondergelopen grot geredde voetballertjes en hun coach krijgen voor hun medewerking aan een miniserie. De grotjongens en de trainer krijgen ieder een bedrag van omgerekend 85.000 euro. Dat is voor een doorsnee Thai, die in een gunstig geval 340 euro per maand verdient, 21 jaarsalarissen.