Hotel Wonderland: ‘Onderdompelingstheater’ in voormalige wapenfabriek

Werk Van Gogh geveild voor recordbe­drag van 31 miljoen euro

Een werk van schilder Vincent van Gogh heeft op een veiling in New York donderdag een recordbedrag van 35,85 miljoen dollar opgebracht (31,35 miljoen euro). Het gaat om de aquarel, Meules de blé (Tarwestapels), een doek dat ooit door de nazi’s in beslag werd genomen.

7:37