'Hugh Hefner maakte het cool om een Playboy Bunny te zijn'

Beertje van Beers, die op de cover van de Nederlandse Playboy stond, laat weten dat ze haar playboyoortjes 'met trots' heeft gedragen. Stylist Fred van Leer schrijft: ,,Wat een man!''

Socialite Paris Hilton was een graag geziene gast in de Playboy Mansion. Bij een foto waarop ze dicht tegen Hugh aanzit in een knalroze pikant pakje, meldt ze: ,,Hij was een legende en een uitvinder, uniek in zijn soort. We hebben zo veel lol gehad en bijzondere momenten gedeeld. Ik zal hem voor altijd missen.'' Actrice Carmen Electra bedankt het 'icoon' voor de vele fotoshoots die ze in de 'magische wereld' van Plaboy mocht doen.



Ook Kim Kardashian noemt Hefner 'legendarisch'. ,,Ik voel me vereerd dat ik een deel van het Playboy-team ben geweest. Je zult worden gemist. Love you Hef!", twittert ze.

Volledig scherm © Instagram Kendra Wilkinson, één van de drie playmates die zes seizoenen met Hefner te zien was in The Girls Next Door, zal Hefner nooit vergeten. ,,Hij heeft mijn leven veranderd", zegt ze tegen E! News. ,,Hij heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Ik ga hem missen en hij zal altijd in mijn hart blijven." The Girls Next Door-collega Bridget Marquardt houdt het kort. ,,Enorm verdrietig maar voor altijd dankbaar voor alle prachtige herinneringen en geweldige ervaringen."

Rob Lowe noemt het overlijden van het blooticoon 'het einde van een tijdperk'. De acteur laat weten dat hij veel goede gesprekken had gehad met Hugh. ,,Het was een interessante man." Star Wars-ster Mark Hamill was verrast door het karakter van Hefner. ,,Ik verwachtte een stereotype wilde vent, niet de aardige, bedachtzame vriend die hij altijd voor me was."

Jenny McCarthy, die haar carrière begon als model voor Playboy, bedankt Hef. ,,Mijn dank voor dat je een revolutionair was en zoveel levens hebt veranderd, in het bijzonder het mijne. Ik hoop dat ik je trots maak", gevolgd door de hashtag #PMOY, kort voor Playmate of the Year, waar ze in 1994 tot werd uitgeroepen.

Hughs 26-jarige zoon Cooper, die het bedrijf vorig jaar over nam van zijn vader, laat aan Amerikaanse media weten: ,,Mijn vader heeft een bijzonder en invloedrijk leven geleefd als pionier op het gebied van cultuur en media." Hij prijst zijn vader om de veranderingen die hij teweeg bracht. ,,Hij was de voorvechter van enkele van de meest significante veranderingen op het gebied van vrije meningsuiting, mensenrechten en seksuele vrijheid."

RIP Hugh Hefner, I wore those bunny ears with pride

R.I.P. Hugh Hefner. U maakte het cool om "BUNNY" te mogen zijn.

What a men ...... Life is too short to be living someone else's dream

RIP Hef

R.I.P. Hugh Hefner The American Icon who in 1953 introduced the world 2 Playboy mag and built the company into one of the most recognizable American Global brands in history , I am so grateful I had the opportunity to shoot many Playboy celebrity pictorials with u Hef thank u for picking me and Bringing me into the magical world of Playboy ! I just can't stop crying and I can't imagine how many bunnies are crying for u too. U are a class act and I will always have gratitude for your kindness love u Hef

