'Hugh Hefner was een legende'

Beertje van Beers, die op de cover van de Nederlandse Playboy stond, laat weten dat ze haar playboyoortjes 'met trots' heeft gedragen.



Socialite Paris Hilton was een graag geziene gast in de Playboy Mansion. Bij een foto waarop ze dicht tegen Hugh aanzit in een knalroze pikant pakje, schrijft ze: ,,Hij was een legende en een uitvinder, uniek in zijn soort. We hebben zo veel lol gehad en bijzondere momenten gedeeld. Ik zal hem voor altijd missen.'' Actrice Carmen Electra bedankt het 'icoon' voor de vele fotoshoots die ze in de 'magische wereld' van Plaboy mocht doen.