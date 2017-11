Hugo Borst heeft blaaskanker

Het BNN-VARA programma trapt elke week af met een foto van de gast, waarin hij of zij over zijn week vertelt. De 55-jarige Borst deelde een foto met het publiek, waarop hij te zien is tijdens een blaasspoeling in het ziekenhuis.



Twee maanden geleden kreeg de columnist, die voor AD Sportwereld én over zijn dementerende moeder schrijft, de diagnose te horen. Inmiddels is hij op de helft met zijn behandeling. Borst krijgt geen chemotherapie, maar een blaasspoeling om de tumor te bestrijden. Door deze geneesmethode wordt hij ook niet kaal. ,,Je kan er oud mee worden en het is heel goed behandelbaar", verklaarde Borst.



De Leeuw, die ook een milde vorm van blaaskanker had, kon zich goed verplaatsen in Borst. Hij vertelde zijn behandeling te hebben afgerond en nu een jaar schoon te zijn.



In 2010 was de schrijver ook open over zijn gezondheid. Toen zat hij dicht tegen een burn-out aan, waardoor hij drie jaar lang niet op televisie te zien was.