‘Huidige vrouw Marilyn Manson wilde foto’s minderjarige ex lekken om haar stil te krijgen’

Gordon: ‘Juristen aan de slag gegaan, maar niet voor Gerard Joling’

5 februari Gordon maakt vandaag op Instagram bekend met een team voorbereidingen te hebben getroffen om mensen die hem hebben bedreigd, gediscrimineerd of geïntimideerd juridisch aan te pakken. De 52-jarige entertainer is op dit moment in een mediastorm terecht gekomen rond zijn hondje Toto. Hij benadrukt: ‘En voor de 1000ste keer, niet aan meneer Joling maar wel aan de partijen die hebben gedacht anoniem hiermee weg te komen.’