Humberto quizmaster van nieuwe spelshow The Big Music Quiz

Humberto Tan wordt de presentator van de nieuwe spelshow The Big Music Quiz . Hierin test hij de muziekkennis van artiesten, presentatoren, acteurs, modellen en cabaretiers. In iedere aflevering strijden twee teams van vier bekende Nederlanders tegen elkaar. RTL 4 zendt vanaf vrijdag 8 september (21.30 uur) zes weken lang een aflevering van The Big Music Quiz uit.

,,Het gaat heel simpel om het raden van de artiest, dat is de essentie van de spelshow in allerlei verschillende vormen'', schetst Humberto. ,,Onderdeel van de quiz is crazy covers, waarbij grote hits live in de studio worden gespeeld op niet-alledaagse instrumenten. Dat kan bijvoorbeeld met een ukulele zijn of een draaiorgel.''

,,Een ander onderdeel is de dj mega mix. Daarin hoor je in ruim een minuut twaalf nummers achter elkaar. De kandidaten moeten proberen zoveel mogelijk artiesten te onthouden. Zo zijn er zeven verschillende spellen die allemaal draaien om de vraag: wie is de artiest. Ik heb de dj mega mix zelf ook gespeeld. Van de twaalf nummers herkende ik er negen, maar ik vond het vooral lastig om de artiesten op te noemen. Dat viel me tegen."

Heel veel lol

,,De show is heel breed met muziek uit alle jaren met veel popmuziek natuurlijk. Leuk is de RTL XL-app, waarmee mensen thuis de muziekquiz live kunnen meespelen", aldus Humberto. De presentator van RTL Late Night vindt het uitstapje naar een muzikale spelshow heerlijk. ,,Het publiek is enorm energiek. Ik vond op mijn auto een bedankbriefje van mensen uit Wassenaar die me bedankten voor een hele leuke avond. Dat maak ik niet vaak mee. Dat briefje ga ik bewaren. Wat me het meest is bijgebleven van de opnames is de lol en de energie. Heel veel lol, we hebben veel gelachen en er was tijdens de opnames sprake van veel energie bij het publiek, de kandidaten en bij mezelf."