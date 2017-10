Humberto Tan: Ik ben nog bij Ineke

De talkshowhost werd in Late Night kort op het onderwerp gebracht door zijn tafelgast Mattie Valk, die naar eigen zeggen een 'kutzomer' had na zijn ruzie met zijn dj-maatje Wietze de Jager. ,,Ik ken het'', beaamde Tan. ,,Ik was blij dat we dat konden delen'', reageerde Mattie lachend terwijl hij zijn hand even op de arm van de presentator legde. Tan vervolgde: ,,Nou ja, ik zit... Ik ben nog bij mijn partner voor de rest... Dus dat is anders, maar ik snap dat als je uit elkaar gaat, en de hele wereld kijkt mee, dat dat niet leuk is.''

Affaire

Tan zweeg over zijn thuissituatie sinds Privé in maart meldde dat hij weg zou zijn bij zijn gezin. De roddelbladen kwamen met pikante ontwikkelingen rondom de presentator en nieuwlezeres Dionne Stax, die in april haar schouders ophaalde over een vermeende affaire. Tegen het maandblad van Wendy van Dijk zei Tan in augustus dat hij privé 'geen leuke periode' doormaakt. ,,Veel gedoe. Veel publiciteit (...). De roddelpers is zo gericht op vernietiging, terwijl er geen enkel algemeen belang bij mij zit. Het is een privésituatie, die echt niet leuk is. Ik heb een risico genomen door niks te zeggen. Ik wist: daar wordt het alleen maar erger van, dan gaan ze het invullen. De prijs die ik nu betaal, is vrij hoog. Sommigen vinden mij nu een lul. Dat doet pijn.''