Humberto Tan kan nog steeds niet kijken naar RTL Late Night

Tan kreeg vanmiddag een vragenlijst voorgeschoteld met diverse vragen over talkshows, sport en het afgelopen jaar. Ook het onderwerp RTL Late Night kwam aan bod. Tan vertelde dat het nog steeds pijn doet om te kijken naar de vernieuwde talkshow. ,,Ik trek dat nog steeds niet zo goed", gaf Tan toe, die bekende dat het programma nog steeds een beetje als ‘zijn kindje’ aanvoelt. ,,Ik mis het enorm. RTL Late Night zit in mijn bloed.”



Tan kijkt niet met bitterheid terug op de afgelopen jaren dat hij RTL Late Night presenteerde, integendeel zelfs, maar er steekt hem wel iets. ,,Mijn grootste pijn zit hem in het feit dat ik er niet voor heb kunnen mede zorgen dat al die mensen die daar zo hard aan hebben gewerkt, hun baan hebben kunnen behouden.”



Het was voor de presentator sowieso een roerig jaar, vertelde hij aan Carrie ten Napel en Margreet Reijntjes. ,,Ik ben nooit heel erg van het terugkijken geweest, maar ik kan me wel voorstellen dat dit een jaar is waar je voor een deel op moét terugkijken. Er is veel gebeurd, met name rondom RTL Late Night. 2018 is zeker een jaar waarover ik over tien jaar nog steeds na zal denken.”



De 53-jarige Tan maakte in maart bekend te moeten wijken voor Twan Huys als presentator van het praatprogramma. De show, die al tijden kampte met dalende kijkcijfers, was toe aan een stevige metamorfose. Voor Tan een pijnlijk besluit. ,,Een beslissing van de zenderleiding waar ik het niet mee eens ben”, zei hij daarover.