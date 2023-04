Huub Oosterhuis (1933-2023) veranderde de taal waarin men bad, zong en sprak in de kerk

Trijntje en Tjeerd Oosterhuis: ‘Ondanks verdriet is hart vervuld met liefde’

Trijntje en Tjeerd Oosterhuis zijn dankbaar voor de inspiratie en liefde die zij van hun vader, Huub Oosterhuis, hebben meegekregen. Dat stellen zij in een korte reactie op zijn overlijden. ,,Ondanks het grote verdriet is ons hart vervuld met liefde en dankbaarheid voor alle mooie momenten die we van onze inspirerende en liefdevolle vader hebben meegekregen”, zeggen Trijntje en Tjeerd.