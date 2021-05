Huub Stapel en Ruben van der Meer samen in nieuwe film

Eerder werd al gemeld dat acteur Tim Haars, vooral bekend van zijn rollen in New Kids en Bureau Raampoort, de hoofdrol vertolkt. A Pink Moon Comes vertelt over een dakloze man op zoek naar hoop. Het is de eerste keer dat Yannick de Waal, die als acteur al talloze rollen in binnen- en buitenland speelde, een film regisseert.