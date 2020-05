Huub Stapel wil dat gemeente ingrijpt bij Theater Rotterdam

Kramer verbrak deze week per direct de samenwerking met Theater Rotterdam. De regisseur is al bijna twintig jaar verantwoordelijk voor de zeer succesvolle en bekroonde familievoorstellingen bij Theater Rotterdam.

De directie van het gezelschap had Kramer eenzijdig meegedeeld dat de nieuwe familievoorstelling Wolfgang het wonderjong minstens twee jaar moest worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Kramer had verwacht dat de voorstelling, die oorspronkelijk in december in première had moeten gaan, maar één jaar uitgesteld zou worden.

Lange traditie

De leiding van Theater Rotterdam was niet bereid om met Kramer in gesprek te gaan om te zoeken naar andere creatieve oplossingen om de traditie van de familievoorstellingen in stand te houden. Kramer stelt dat hiermee een vertrouwensbreuk is ontstaan en heeft besloten per direct de samenwerking op te zeggen. Dit betekent ook dat de regisseur de andere vier voorstellingen die hem in het komende kunstenplan waren toegezegd, niet bij Theater Rotterdam zal maken.

De familievoorstelling in de huidige vorm is een traditie sinds seizoen 2007/2008, toen Pieter Kramer met zijn team Lang en gelukkig maakte, dat later werd verfilmd. Daarna volgden voorstellingen als Snorro, De Zere Neus van Bergerac, De gelaarsde poes, Hamlet en afgelopen december Repelsteeltje en de blinde prinses. De tournees waren steevast maanden van tevoren al uitverkocht.

Alex Klaasen en Loes Luca

In deze voorstellingen werkte Kramer met een vaste kern van acteurs, onder wie Dick van den Toorn, Arjan Ederveen, Sylvia Poorta, Jack Wouterse, Loes Luca, Wart Kamps, Alex Klaasen, Gijs Naber en Hannah van Lunteren. Ook het artistieke team was consistent, met schitterende decors en kostuums van vaste vormgevers Niek Kortekaas en Sabine Snijders, liedjes van Klaasen en toneelteksten van Don Duyns.