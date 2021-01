‘Huwelijk Kanye en Kim op de klippen’

De 43-jarige rapper - volgens tijdschrift Forbes de op een na best betaalde celebrity in 2020 mede dankzij zijn eigen modelijn - deed vorig jaar een gooi naar het presidentschap. Maar die poging was weinig succesvol. Dat kwam waarschijnlijk mede door het labiele optreden van Kanye tijdens onder meer een verkiezingstoespraak, waarin hij intieme details over hun relatie prijsgaf. Kardashian was daar niet over te spreken en deed een zeldzame oproep aan haar fans en de media om voorzichtig met haar man om te springen.