I am Greta toont aan wat een exceptioneel begaafd mens Greta Thunberg is

Recensie/ video Borat gaat naar Trumps Amerika, waar zijn trucje blijkt uitgewerkt

21 oktober De tweede speelfilm van Sacha Baron Cohen over zijn antisemitische, homofobe en seksistische televisieverslaggever Borat uit Kazachstan verschijnt niet in de Nederlandse bioscoop, maar is wel vanaf morgen online te bekijken bij Amazon Prime Video. Filmrecensent Ab Zagt bekeek de film en constateert dat de formule van Cohen zo langzamerhand is uitgewerkt.