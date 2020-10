I Can See Clearly Now-zanger Johnny Nash overleden

De Texaan maakte in 1957 zijn debuut met de single A Teenager Sings The Blues. Het jaar erop bracht hij A Very Special Love, een cover van Doris Day, uit. Maar zijn grootste hit scoorde Nash in 1972, toen het nummer I Can See Clearly Now van zijn gelijknamige album op nummer 1 terechtkwam in de VS en een flink aantal andere landen. Het liedje is daarna nog door verschillende andere artiesten uitgebracht, onder wie Lee Towers.