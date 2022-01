I can see your voice scoort minder dan van de buis gehaalde Voice

video Tientallen meldingen over Ali B, Jeroen Rietbergen en Marco Borsato

De aflevering van Boos over de misstanden bij The Voice of Holland is massaal bekeken. Verschillende vrouwen doen daarin hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. Het gaat onder meer over bandleider Jeroen Rietbergen en de coaches Marco Borsato en Ali B.

20 januari