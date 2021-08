ID&T stopt kort geding over festivals

,,In het voorgenomen kort geding was het uitgangspunt dat het besluit van 9 juli onrechtmatig en onzorgvuldig genomen was, omdat het kabinet de Fieldlab-resultaten niet had meegenomen in de besluitvorming. Om deze reden wilde de ID&T Groep het besluit helemaal of gedeeltelijk nietig laten verklaren”, luidt de verklaring van de organisatie. ,,Inmiddels heeft het kabinet, samen met het OMT, voor een aanvullende motivering gezorgd. Het kabinet heeft daarmee, op papier, haar eigen nalatigheid ongedaan gemaakt. Voor een kortgedingrechter is er dan nauwelijks meer ruimte om het kabinet hierop de corrigeren.”