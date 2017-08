Idols-Nina zegt spotlights gedag: Het gaat niet om mij, maar om God

Voormalig Idols-winnares Nina den Hartog (19) zegt de spotlights gedag. De zangeres verruilt podia voor kerken en religieuze bijeenkomsten waar ze christelijke muziek gaat vertolken. De Bergambachtse is weg bij haar platenmaatschappij en zamelt geld in om naar bijbelschool te gaan. ,,Vanaf nu gaat het geen moment meer om mij, maar om God.’’

De nuchtere Nina nam twee jaar geleden ontslag bij de lokale supermarkt om zich volledig op muziek te richten. Aanvankelijk met succes; de zangeres won de RTL5-talentenjacht Idols en sleepte een platendeal binnen. Haar liedjes waren echter niet succesvol en het label Cloud 9 had moeite de ingetogen zangeres in de markt te zetten. In februari namen de twee volgens Den Hartog in goed overleg afscheid van elkaar.



Daarmee zijn de spotlights voor Nina ook verleden tijd. Volgende maand begint ze haar tweejarige opleiding aan de Rotterdamse bijbelschool Kingdom Life College. Den Hartog wordt opgeleid tot ‘worship leader’, oftewel degene die de muziek leidt bij bijvoorbeeld kerkdiensten. Ze leert meer over muziek, maar ook over haar ‘relatie met God’.

,,Muziek maken is wat ik het liefste doe, maar dat hoeft niet altijd voor iedereen te zijn'', zegt Den Hartog, die zelf meer liedjes wil gaan schrijven. ,,Soms is mijn eigen kamer genoeg, soms een klein groepje. Mensen die er echt iets aan hebben.'' Nina wil voortaan volledig gelijk zijn aan haar publiek. ,,Ik wil niet dat mensen tegen me opkijken. In de kerk is het enige verschil met de toeschouwers dat ik de microfoon vasthoud. Het gaat niet om mij, maar om samen God groot maken.''

'Idols ligt achter me'

De bijbelschool wordt volgens Nina niet gefinancierd door de overheid en ze kan ook geen geld lenen. Daarom geeft ze op 1 september een benefietconcert in de Bergambachtse Ontmoetingskerk. De helft van de opbrengst gaat naar Nina, de andere helft naar een bevriende familie die een school bouwt in Kenia.



In haar uitgebreide aankondiging van het concert op Facebook spreekt Den Hartog over de afgelopen jaren, maar rept ze met geen woord over Idols. ,,Ik heb die periode echt achter me gelaten’’, zegt de zangeres. ,,Ik schaam me er niet voor, maar ik wil niet dat mensen me beoordelen op mijn Idols-avontuur.’’

Quote Ik wil niet dat mensen me beoordelen op mijn Idols-avontuur Nina den Hartog Spijt van haar deelname heeft Nina niet. ,,Mijn aanmelding was een impulsactie, maar het was ontzettend leerzaam. Ik ben heel blij dat ik heb gewonnen en dat was ook mijn wens, maar ik wilde het niet de rest van mijn leven doen. Als ik dat van tevoren had geweten, had ik geen auditie gedaan.’’

‘Wil geen idool zijn’

Nina heeft nooit wakker gelegen van het gebrek aan succes in haar korte popcarrière. ,,Als iets niet werkt, heeft het geen zin om hetzelfde te blijven doen. Als je in Nederland door wilt breken, moet je de muziek maken die het publiek vraagt. Maar ik hoef geen tieneridool te zijn. Ik wil dicht bij mezelf blijven.’’ Nina’s toekomst ligt in de christelijke muziek, samen met haar piepjonge band New Revival Worship.

Quote Ik wil soms ook even niet hoeven denken als ik de deur uit ga Nina den Hartog En dat voelt goed, zegt de zangeres. Ze vond de aandacht na Idols leuk, maar verlangde al snel terug naar het ‘normale leven’. ,,Als ik de hond uitliet, sprak iedereen me aan’’, vertelt ze. ,,Heel gaaf, maar ik wil soms ook even niet hoeven denken als ik de deur uit ga.’’

Geen psalmen

Fans hoeven geen album van Nina te verwachten. Ze heeft naast school helemaal geen concrete plannen. Maar de droom om van muziek te leven heeft de zangeres nog steeds. Fans moeten alleen iets beter naar Nina zoeken. ,,Ik focus me helemaal op de christelijke hoek. Mensen hebben er vaak een verkeerd beeld van en denken dat ik psalmen zing, maar de muziek is voor iedereen geschikt.’’