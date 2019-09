‘Iedere Nederlander kan minimaal één zin van Hazes opdreunen’

Er wordt gesnikt in de zaal. Niet besmuikt, maar op standje laat-je-maar-eens-lekker-gaan-meid. Dames die de middelbare leeftijd al even ontstegen zijn, dansen voluit - de handen wild in de lucht. Om schuine moppen wordt hard gelachen: door een man met een flink deel van het assortiment van een ijzenwarenhandel om zijn nek, maar net zo goed door zijn buurman in het C&A-ruitjesoverhemd naast hem. En, zelden gezien in een theaterzaal boven de rivieren: op rij 11 onderneemt een vriendinnengroep een manmoedige poging een polonaise te creëren.



Op het podium kijkt Martijn Fischer na twee uur Hazes-hits zingen tamelijk onthutst de dampende zaal van theater De Lampegiet in Veenendaal in. ,,Niet slecht, voor een eerste try-out,’’ grinnikt hij later. De zingende acteur, die André Hazes eerder al vertolkte in musical en film, doet dat de komende maanden ook in een theatershow. Vanavond, op de vijftiende sterfdag van de zanger, gaat het programma in première op voor Hazes-adepten heilige grond: het Concertgebouw in Amsterdam, waar dé vertolker van levenspop befaamde optredens gaf. Fischer: ,,Dat woord levenspop was een vondst van Frits Spits en dat vond Hazes een geweldige term. Veel meer dan met levenslied of smartlappen wilde hij met dat woord geassocieerd worden. En dat genre past precies bij wat zijn dochter Roxeanne nu op haar manier zo sterk zingt.’’



Daar raakt Fischer de uitgangspunt voor dit verhaal: de artistieke erfenis van André Gerardus Hazes. Natuurlijk, dat zijn z’n succesvolle kinderen Roxeanne en Dré, tegenwoordig simpelweg André Hazes genoemd in de boulevardpers, waar de verrichtingen van hem en zijn familieleden nog altijd nauwlettend worden gevolgd. Wat dat betreft is er in anderhalf decennium weinig veranderd.