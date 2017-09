Iedereen houdt van Annie

Een gulle lach klinkt in de bomvolle foyer van het DeLaMar Theater in Amsterdam als Erica Terpstra vertelt over haar mooiste Annie M.G. Schmidt-herinnering. Ze speelde ooit een de burgemeester in de film Pluk van de Petteflet. ,,Die snoepte teveel van de besjes en zat vervolgens helemaal stoned in de boomhut’’, giert Terpstra het uit. ,,Annie had zulke mooie boodschappen. Dat je volwassenen niet te serieus moet nemen, bijvoorbeeld. Of dat ze er altijd iets van probeerde te maken, ook al zat ze in een enorme dip.’’ Dat heeft haar ook veel steun gegeven, toen ze de afgelopen jaren ‘veel malheur’ had. ,,Maar nu gaat het goed. Ik ga volgende week weer op pad voor Erica op Reis. Naar Shanghai en Hanoi. Heerlijk.’’



Ze heeft vooraf nog even contact gehad met hoofdrolspeelster Simone Kleinsma. Het is haar eerste première na het overlijden van haar man Guus Verstraete. Een half jaar geleden nam ze afscheid van hem in DeLaMar, nota bene hetzelfde theater waar ze vandaag Annie vertolkte. ,,Ik vind het zo dapper van haar’’, zegt Erica. André van Duin, een goed vriend van Simone, heeft expres de voorstelling van tevoren gezien. ,,Ik wilde even de stoom eraf halen, maar nu weet ik dat het geweldig is. Dan kan ik rustig de première beleven.’’