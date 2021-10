Iedereen wil Koreaans leren dankzij Squid Game

Squid Game helpt Netflix in strijd met Disney en Amazon: miljoenen abonnees erbij

19 oktober Netflix heeft in het derde kwartaal veel meer abonnees binnengehaald dan het bedrijf zelf had verwacht. Mede door de grote populariteit van de serie Squid Game kreeg het streamingplatform er 4,4 miljoen abonnees bij. Daarmee was de aanwas van nieuwe leden dubbel zo groot als in dezelfde periode vorig jaar.