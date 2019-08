Igone de Jongh vertrekt na 24 jaar bij Het Nationale Ballet

Igone, die een relatie heeft met acteur Thijs Römer, reageert zelf op haar vertrek met: ,,Ik vertrek in mijn 24ste jaar bij Het Nationale Ballet, het mooiste gezelschap van de wereld. Het voelt vreemd, maar tegelijkertijd ook goed om te vertrekken op het hoogtepunt. Ik vind het fijn om straks als zelfstandig danseres onafhankelijk invulling te geven aan de laatste jaren van mijn carrière.” Waarom de soliste zo graag onafhankelijk wil zijn vertelt ze ook: ,,Mijn motivatie om mijzelf te blijven ontwikkelen als danseres en nog vele mooie rollen te kunnen blijven dansen buiten de context van een klassiek gezelschap heeft er voor gezorgd dat ik deze beslissing heb genomen. Het verlaten van het gezelschap gaat natuurlijk niet gepaard zonder intense emoties. Ik zal veel collega’s - voor en achter de schermen - enorm gaan missen. Dankbaarheid voor alles wat zij voor mij betekend hebben, is een understatement voor wat ik voor ze voel.”

Ted Brandsen, directeur van Het Nationale Ballet, spreekt vol lof over Igone: ,,Igone de Jong is een heel bijzondere danseres en in ons land verreweg de bekendste ballerina van haar generatie. Haar charisma, warme persoonlijkheid en uitstraling op het toneel hebben haar tot een absolute publiekslieveling gemaakt. Igone’s bijdrage aan de balletkunst in Nederland en Het Nationale Ballet in bijzonder is dan ook van onschatbare waarde.”