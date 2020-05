IJsland winnaar van alternatief songfestival op internet; Jeangu Macrooy eindigt als 13de

Première nieuwe film Paul Verhoeven over lesbische non weer uitgesteld

9 mei De première van de nieuwe speelfilm van Paul Verhoeven, Benedetta, is opnieuw uitgesteld. Zijn Franse producent Said Ben Said maakte vandaag bekend dat de film, die inmiddels voltooid is, pas volgend jaar in mei in première gaat, vermoedelijk na het Filmfestival van Cannes.